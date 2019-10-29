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После отвода войск в Золотом откроют пункт пропуска — глава Луганской ОГА
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что власти так называемой «ЛНР» согласились открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» после отвода войск, которое началось 29 октября. Об этом сообщает hromadske.
По словам Сергея Гайдая, при разведении войска должны отойти на километр, а в «серой зоне» можно будет спокойно достроить КПВВ.
«Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области», — подчеркнул Гайдай.
Он также ответил, что на открытие контрольного пункта есть согласие самопровозглашенной «ЛНР».
Как сообщалось ранее, заместитель командующего ООС Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона ждет семидневного «режима тишины», чтобы затем начать разведение в Петровском. При отсутствии обстрелов процесс разведения может начаться уже 4 или 5 ноября.
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