24.85 / 25.14 27.47 / 27.89
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После отвода войск в Золотом откроют пункт пропуска — глава Луганской ОГА

20:19 29 октября 2019 167
Контрольный пункт
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что власти так называемой «ЛНР» согласились открыть контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» после отвода войск, которое началось 29 октября. Об этом сообщает hromadske.

По словам Сергея Гайдая, при разведении войска должны отойти на километр, а в «серой зоне» можно будет спокойно достроить КПВВ.

«Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области», — подчеркнул Гайдай.

Он также ответил, что на открытие контрольного пункта есть согласие самопровозглашенной «ЛНР».

Как сообщалось ранее, заместитель командующего ООС Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона ждет семидневного «режима тишины», чтобы затем начать разведение в Петровском. При отсутствии обстрелов процесс разведения может начаться уже 4 или 5 ноября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Ризатдинова

«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

осень

Морозы до минус 6: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Теплая зима

Украину ждет аномально теплая зима, — синоптик

Пенсии

Пенсию пересмотрят три раза: стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер