Продавала фальшивые туры в Турцию и Египет: в Черновцах задержали наглую мошенницу

Происшествия

В Черновцах задержали аферистку, которая продавала фальшивые туры в Турцию и Египет. Мошенница не просто брала с клиентов деньги и исчезала. Она выдавала им фальшивые ваучеры и билеты и отправляла их в аэропорт «Борисполь». Только во время регистрации на рейс пострадавшие понимали, что у них на руках поддельные билеты. За туры люди отдавали суммы от тысячи евро.

Большинство пострадавших — из Черновицкой области, поскольку офис мошенницы находился в Черновцах. Но некоторым она продавала туры и по интернету. Люди из других регионов перечисляли ей деньги за авиабилеты, которые она на самом деле не собиралась покупать.

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В июле 2019 года аферистку объявили в розыск. Сейчас «ФАКТАМ» стало известно, что женщину задержали.

- Ее взяли в Черновцах, — рассказал «ФАКТАМ» пострадавший турист Александр. - Не исключено, что все это время она в Черновцах и находилась. Ей объявили о подозрении по статье «Мошенничество». Правда, суд ее не арестовал — отпустили под личное обязательство.

Сегодня, 29 октября, мы увидели ее в суде. В Шевченковском райсуде Черновцов было подготовительное заседание. Мошенница не давала показаний. Она говорила только с одной потерпевшей. Обманутая туристка рассказала, что мошенница просила у нее прощения, говорила, что «больше так не будет». Рассказала, что жила в селе под Черновцами и якобы даже не догадывалась, что ее разыскивают. И это в то время, когда о ней писали СМИ, а ее фото туристы размещали в соцсетях! Следующее заседание назначили на 7 ноября. Впереди судебный процесс. Многие сейчас заявляют гражданские иски о возмещении материального ущерба. Надеюсь, что суд будет объективным.

Лично я заплатил ей 32 тысячи гривен за двухнедельный тур в Египет. Не раз летал за границу, поэтому хорошо знаю, как выглядят авиабилеты. Распечатки, которые нам с женой дала эта турагент, ничем не отличались от настоящих билетов. Поэтому мы без сомнений поехали в «Борисполь». И только там узнали, что билеты фальшивые и никакой тур аферистка нам не покупала.

Другие потерпевшие рассказывали «ФАКТАМ», что когда они ни с чем возвращались в Черновцы и пытались найти аферистку, последняя еще начинала им угрожать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о туристическом скандале в Киеве, когда десятки человек приобрели дорогие туры, но так никуда и не улетели. Аферу организовали мать и дочь, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Также «ФАКТЫ» сообщали о задержании туристической аферистки, обманувшей юных гимнасток, которые должны были лететь в лагерь в Афинах.

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