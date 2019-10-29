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В Киеве на месте скандальной "Синей руки" установили еще более странную скульптуру
29 октября на бульваре Тараса Шевченко торжественно открыли новую скульптуру. Ранее в Одессе установили памятник Кисе Воробьянинову. Новая киевская скульптура должна символизировать идею противостояния и свободы. Об этом Департамент культуры КГГА сообщает в Facebook.
Скульптура называется «Противостояние». По словам директора департамента культуры Дианы Поповой, это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума.
«Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным», — утверждает она.
«Противостояние» — проект-победитель известного украинского скульптора Алексея Золотарева в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции «Цена свободы».
Расположение скульптуры является концептуальным: фигура, установленная здесь ранее, характеризовала тоталитарное прошлое, сегодня — это свободное будущее. Так бульвар Шевченко стал своеобразной площадкой для воплощения художественных проектов — здесь установлена уже третья скульптура.
Ранее сообщалось, что в Киеве хризантемы должны превратить Певческое поле в звездное небо.
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