Общество и люди

В Киеве на месте скандальной "Синей руки" установили еще более странную скульптуру

29 октября на бульваре Тараса Шевченко торжественно открыли новую скульптуру. Ранее в Одессе установили памятник Кисе Воробьянинову. Новая киевская скульптура должна символизировать идею противостояния и свободы. Об этом Департамент культуры КГГА сообщает в Facebook.



Скульптура называется «Противостояние». По словам директора департамента культуры Дианы Поповой, это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, которая не поддается контролю разума.



«Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным», — утверждает она.



«Противостояние» — проект-победитель известного украинского скульптора Алексея Золотарева в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции «Цена свободы».



Расположение скульптуры является концептуальным: фигура, установленная здесь ранее, характеризовала тоталитарное прошлое, сегодня — это свободное будущее. Так бульвар Шевченко стал своеобразной площадкой для воплощения художественных проектов — здесь установлена уже третья скульптура.

Ранее сообщалось, что в Киеве хризантемы должны превратить Певческое поле в звездное небо.

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