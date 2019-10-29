Украина

Под офисом Зеленского сотни активистов протестовали против отвода войск на Донбассе (видео)

Во вторник, 29 октября, в Киеве под Офисом президента Зеленского прошла акция «Ні кроку назад». Она была связана с разведением сил в Золотом. Об этом сообщает РБК-Украина.

В акции участвовало несколько сотен людей, в том числе представители «Свободы» и «Национального корпуса». Перед началом активисты стали в два ряда под стенами Офиса президента. Они держали буквы, складывающиеся в предложения: «Какое разведение? Ты же не лох».

Во время акции собравшиеся выкрикивали: «Требование нации — нет капитуляции», «Слава Украине!», «Героям Слава!».

Протестующие принесли флаги Украины и желтый скотч, являющийся символом «Движения сопротивления капитуляции».

На акции заявили, что украинское общество не поддерживает разведения сил на Донбассе, так как оно выглядит, скорее, отступлением. Координатор мероприятия Андрей Левус во время своего выступления анонсировал большую акцию «Нет капитуляции», которая запланирована на 21 ноября на Майдане Независимости.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошла массовая акция «Нет капитуляции!».

Фото: Информатор

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