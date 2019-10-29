- 21:53 Продавала фальшивые туры в Турцию и Египет: в Черновцах задержали наглую мошенницу
- 21:43 С анекдотами, стихами и Сенцовым: Саакашвили показал, как отметил новоселье в Одессе
- 21:18 Штрафы за отсутствие детских автокресел и свободный доступ на пляжи: что приняла Рада 29 октября (полное видео заседания)
- 21:10 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 20:54 Эпопея с Brexit: Борис Джонсон добился досрочных выборов в Британии
- 20:43 Полиция задержала извращенца, напавшего на 7-летнюю девочку под Киевом
- 20:24 В масштабном ДТП под Киевом разбиты несколько машин: эксклюзивные фото с места ЧП
- 20:22 В российском футболе разгорелся скандал из-за захвата Путиным Крыма
- 20:19 После отвода войск в Золотом откроют пункт пропуска — глава Луганской ОГА
- 20:16 Скандал в одесском детском приюте: якобы изнасилованная воспитанница пыталась покончить с собой
- 19:51 47 тысяч звонков в "скорую": в Краматорске на принудительное лечение отправили необычного телефонного хулигана
- 19:50 Рада приняла закон о свободном доступе украинцев к берегам морей, рек и озер: что это значит
Штрафы за отсутствие детских автокресел и свободный доступ на пляжи: что приняла Рада 29 октября (полное видео заседания)
29 октября, во вторник, народные депутаты Украины рассмотрели законопроект, который позволяет признать добровольцев участниками боевых действий, и рассмотрела другие важные документы.
За законопроект, который признает участниками боевых действий людей, которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения проголосовал 321 нардеп. Документ принят за основу.
Кроме того, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. Теперь дети должны ездить в специальных креслах.
Кроме того, украинцам разрешили менять не только фамилию и имя, но и отчество. Также принят закон о свободном доступе граждан страны к берегам морей, рек и озер. Принято и решение повысить надбавки для лиц с инвалидностью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..