Политика

Штрафы за отсутствие детских автокресел и свободный доступ на пляжи: что приняла Рада 29 октября (полное видео заседания)

29 октября, во вторник, народные депутаты Украины рассмотрели законопроект, который позволяет признать добровольцев участниками боевых действий, и рассмотрела другие важные документы.

За законопроект, который признает участниками боевых действий людей, которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения проголосовал 321 нардеп. Документ принят за основу.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. Теперь дети должны ездить в специальных креслах.

Кроме того, украинцам разрешили менять не только фамилию и имя, но и отчество. Также принят закон о свободном доступе граждан страны к берегам морей, рек и озер. Принято и решение повысить надбавки для лиц с инвалидностью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нардепы приняли в первом чтении проект Госбюджета на 2020 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter