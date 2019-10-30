Общество и люди

До -5: синоптик рассказала о погоде в последний день октября

В четверг, 31 октября, как и 30 октября, ночью ожидаются заморозки.

«Антициклон Ольденбургия и арктический воздух — главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине. 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2−7 градусов, а днем — до +2 + 8 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночью ожидаются заморозки до -2−5 градусов, днем тоже будет не жарко — до + 3 + 6 градусов. Осадки маловероятны.

«Холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление. А пока не перемерзайте, коварный переходный период так и ждет, чтобы наслать вирусы и простуды. Защищайтесь шапками, теплыми котами, термобельем и соответствующими ботинками и сапогами. Всем — здорового румянца и чистого дыхания без кашля и чиха», — пишет Наталья Диденко в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 1 ноября, ночью ожидается «минус», а днем — небольшой «плюс».

Фото Владимира СОРОКОЛАТА, «ФАКТЫ».

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