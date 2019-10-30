Украина

В зоне ООС на Донбассе ввели ряд ограничений: что изменилось для граждан

На Донбассе командование операцией Объединенных сил, накануне объявившее о разведении войск в районе Золотого-4, сообщило о введении режима специальных полномочий «желтый», который предусматривает ряд ограничений.

В частности, ограничения касаются гражданских, которые не привлечены к выполнению задач ООС.

Так, ограничивается въезд (выезд) в район проведения операции, получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции. Также запрещено использование в транспортных средствах любых радиостанций и посещение лесных массивов. Военнослужащие Объединенных сил имеют право проводить личный досмотр граждан и домохозяйств, а в случае необходимости применять оружие и спецсредства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы добробата заявили, что после начала разведения войск у Золотого-4 не покинут населенный пункт.

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