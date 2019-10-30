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- 14:25 Отопительный сезон в Украине: жители каких областей остаются без тепла
Отопительный сезон в Украине: жители каких областей остаются без тепла
В то время как местные власти в Одессе заявляли о начале отопительного сезона с пятницы, 1 ноября, на среду, 30 октября, тепло начали подавать и на социальные объекты, и в жилые дома Одесской области.
Согласно данным Минрегиона, на сегодняшний день не подключенными к отоплению остаются жилые объекты во Львовской и Херсонской областях.
Что же касается ситуации по стране, то к отоплению подключено 64,7% объектов социальной сферы. Меньше половины объектов отапливается в 8 областях, а именно в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой.
Тепло подают в 56,9% жилых домов по Украине. Самый высокий процент подключений — в Винницкой, Донецкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отопительный сезон во всех областях начался с понедельника, 28 октября. Первыми к теплу начали подключать объекты социальной структуры.
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