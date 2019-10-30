Отопительный сезон в Украине: жители каких областей остаются без тепла

Украина

В то время как местные власти в Одессе заявляли о начале отопительного сезона с пятницы, 1 ноября, на среду, 30 октября, тепло начали подавать и на социальные объекты, и в жилые дома Одесской области.

Согласно данным Минрегиона, на сегодняшний день не подключенными к отоплению остаются жилые объекты во Львовской и Херсонской областях.

Что же касается ситуации по стране, то к отоплению подключено 64,7% объектов социальной сферы. Меньше половины объектов отапливается в 8 областях, а именно в Волынской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой.

Тепло подают в 56,9% жилых домов по Украине. Самый высокий процент подключений — в Винницкой, Донецкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отопительный сезон во всех областях начался с понедельника, 28 октября. Первыми к теплу начали подключать объекты социальной структуры.



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