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Украина

Отопительный сезон 2019: где до сих пор холодные батареи

11:31 28 октября 2019 312
Кот возле батареи
Инф. «ФАКТОВ»

По состоянию на утро понедельника, 28 октября 2019 года, отопительный период начался во всех регионах Украины. Ранее сообщалось, что в столице отопительный сезон стартует 25 октября.

Традиционно включать отопление начинают с социальных объектов, за которым следует жилой фонд. Впрочем, в Минрегионе сообщили, что в восьми областях жилой фонд на данный момент к отоплению не подключен вообще.

Речь идет о Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе отопительный сезон 2019−2020 годов запоздает — тепло в дома начнут подавать 1 ноября

Эксклюзивный материал «Отопительный сезон на носу: что будет с ценами на газ для населения зимой» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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