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Отопительный сезон 2019: где до сих пор холодные батареи
По состоянию на утро понедельника, 28 октября 2019 года, отопительный период начался во всех регионах Украины. Ранее сообщалось, что в столице отопительный сезон стартует 25 октября.
Традиционно включать отопление начинают с социальных объектов, за которым следует жилой фонд. Впрочем, в Минрегионе сообщили, что в восьми областях жилой фонд на данный момент к отоплению не подключен вообще.
Речь идет о Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе отопительный сезон 2019−2020 годов запоздает — тепло в дома начнут подавать 1 ноября
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!