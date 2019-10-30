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Украина

Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий: как теперь называется этот город

15:23 30 октября 2019 235
Переяслав
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 30 октября, Верховная Рада поддержала постановление, которым расположенный в Киевской области город Переяслав-Хмельницкий переименовывается в Переяслав. Перед этим в Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект». Об изменении названия города сообщает УП.

За это решение проголосовали 252 народных депутата. В пояснительной записке указано, что переименование инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом для возвращения исторического названия.

В Переяслав-Хмельницкий город был переименован 12 октября 1943 указом президиума Верховного Совета СССР.

Переяслав-Хмельницкий — город областного значения, который находится на юго-востоке Киевской области. В нем проживает более 27 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве пытались отменить переименования местных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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