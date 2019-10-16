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В харьковском метро "ликвидировали" станцию "Московский проспект"
В Харькове, где длится эпопея с переименованием проспекта маршала Жукова в генерала Григоренко, станция метро «Московский проспект» лишилась названия и стала «Турбоатомом».
Как сообщает издание «STATUS QUO», такое решение приняли депутаты на сессии харьковского горсовета. Журналисты отмечают, что станцию в свое время оформили в индустриальном стиле. В частности, большие светильника на потолке станции напоминают роторы турбин. Ее планировали назвать «Турбинный завод», однако к моменту открытия за станцией закрепили название «Московский проспект».
Переименовать станцию метро «Московский проспект» предложил коллектив предприятия «Турбоатом». Эту инициативу поддержало как руководство города, так и комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове открыли памятник украинским военным, отстаивавшим целостность страны. Монумент представляет собой куб с надписью «Герои не умирают» и 14 колонн, кторые символизируют год начала войны с Россией — 2014-й.
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