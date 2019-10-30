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Украина

Сивохо сделал скандальное заявление об украинском ТВ

17:00 30 октября 2019 363
Сергей Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Советник секретаря Собеза Сергей Сивохо, который заявил о проведении на оккупированных территориях Донбасса социсследований в интересах «Слуги народа», нелестно отозвался о львовском журналисте и украинском телевидении.

В интервью, видео которого опубликовало издание «LB», он заявил, что основная коммуникация с жителями оккупированных районов происходит в то время, когда они приезжают на подконтрольные правительству территории.

«То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы — отвезут туда. Это — недоучтенный фактор коммуникации. И, как всегда, традиционные способы — интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится — ужас. Они не видят украинского телевидения. …Правда, иногда хочется сказать: «И хорошо, что они (украинское ТВ) не видят», — заявил Сивохо.

Журналистка Соня Кошкина поинтересовалась, почему он так считает — ведь по ТВ показывают «Квартал 95». Но, видимо, Сергея Сивохо возмутила не продукция «квартальцев», а программы другой направленности.

Так, он вспомнил журналиста из Львова, который походил к нему во время инвестиционного форума в Мариуполе, заявив, что «лучше бы люди не видели этого человека вообще».

— Соня Кошкина: Как вам не стыдно?!

— Почему?

— С.К.: Это тоже Украина.

— Да, конечно, Украина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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