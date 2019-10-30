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Украина

В водительских правах теперь будут указывать группу крови: что важно знать

17:43 30 октября 2019 194
Водительское удостоверение
Инф. «ФАКТОВ»

Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Ранее водителям разрешили использовать электронные права. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook.

Теперь если гражданин обращается в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, а также после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, он получает удостоверение нового вида. В нем указываются группа крови и резус-фактор.

Администратор сервисного центра МВД вносит информацию в новый водительский документ на основе данных, которые указаны в медицинской справке 083/о. Она входит в комплект документов, предоставляемых гражданином сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Ранее сообщалось, что водителей будут штрафовать при перевозках детей не в автокресле.

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