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В водительских правах теперь будут указывать группу крови: что важно знать
Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Ранее водителям разрешили использовать электронные права. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook.
Теперь если гражданин обращается в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, а также после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, он получает удостоверение нового вида. В нем указываются группа крови и резус-фактор.
Администратор сервисного центра МВД вносит информацию в новый водительский документ на основе данных, которые указаны в медицинской справке 083/о. Она входит в комплект документов, предоставляемых гражданином сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.
Ранее сообщалось, что водителей будут штрафовать при перевозках детей не в автокресле.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»