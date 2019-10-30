Екатерина Кухар с мужем стали ангелами (видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые официально оформили свои отношения и устроили свадьбу в прямом эфире шоу «Танці з зірками», стали героями нового клипа молодой певицы Mari Cheba. В Шоколадном домике в Киеве она презентовала трогательный клип «Ангелы».

Певица говорит, что на написание песни и создание видео ее вдохновила известная балетная пара. По мнению Марии, история Катерины и Александра идеально отображает концепцию клипа. В него вошли кадры их современного балета «Дети ночи».

Автором видео на песни стал муж певицы — режиссер и известный фэшн-фотограф Андрей Корень.

«Мало кто знает, но Маша и Андрей — это семейная пара. В день съемок клипа ребята нам с Сашей подарили камни, мне — камень Будды, я чувствую от него какое-то очищение и защиту. Он путешествует со мной во время гастролей, он лежит у меня в гримерной, на моем столике», — рассказала Кухар.

С мужем она познакомилась в балетном зале, когда педагог Элеонора Стебляк и поставила их в пару в спектакле «Ромео и Джульетта». Чувства на сцене переросли в реальные. Катерина и Александр уже десять лет вместе, воспитывают сына Тимура и дочь Настю.

Кроме ведущих ролей на сцене Национальной оперы, гастролей, Катерина также является судьей проекта «Танці з зірками», ее метких комментариев побаиваются все участники. В десятом эфире она раскритиковала балет в исполнении фаворитки шоу Анны Ризатдиновой. Слушая вердикт жюри, спортсменка потеряла сознание.

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