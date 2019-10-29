«Танці з зірками»: Анна Ризатдинова раскрыла причину обморока и рассказала о самочувствии

Шоу-бизнес

Знаменитая украинская гимнастка, участница популярного шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова, потерявшая сознание в прямом эфире, рассказала «ФАКТАМ» о причине обморока и о том, когда вернется к тренировкам.

Спортсменка сказала, что эта неделя принесла ей много испытаний — смерть близкого человека и тяжелые физические и моральные нагрузки, стрессы. Анна признается, что пережить это было сложнее, чем Олимпийские игры, где она завоевала бронзу. Кроме того, после тренировок Ризатдинова испытывала адскую боль в суставах и судороги.

«Для меня эта неделя выдалась очень тяжелой как эмоционально, так и физически. За несколько дней до эфира умер самый близкий и родной для меня человек, мой дедушка. Он для меня пример, как нужно бороться за жизнь. Мне было тяжело осознать, что его больше нет. К тому же, на эту неделю пришелся самый сложный танец в моей жизни, сложнее даже, чем Олимпийские игры. В очень короткий срок я должна была стать на пуанты, чтобы станцевать балет уже в воскресенье. Сильно болели кости и суставы. На фоне всех моих эмоций и переживаний, у меня было нестабильное давление, и перед выступлением я очень волновалась. А потом во время прямого эфира у меня начало темнеть в глазах и стало плохо. Сейчас мне уже лучше, давление стабилизировалось», — сказала Анна Ризатдинова «ФАКТАМ».

Она добавила, что пока отдыхает и надеется в ближайшее время вернуться к тренировкам. Она обещает, что в следующем эфире выйдет на паркет.

Напомним, после выступления Анна, слушая оценки, уронила цветы и стала падать. Партнер Александр Прохоров успел подхватить ее, а ведущий Юрий Горбунов объявил внеплановую рекламу. Оказалось, у спортсменки сильно повысилось давление.

Десятый эфир «Танців з зірками» неожиданно покинул фаворит шоу Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Этот вечер был мистическим, пары показали загадочные номера. На балкон вернулась эпатажная MARUV, Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко шокировали страстным поцелуем, а Тина Кароль снова воссоединилась с Даном Баланом.

Как прошел десятый эфир, подробности и номера всех участников смотрите здесь.

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