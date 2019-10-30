Сколько можно: мать Юлии Началовой сделала официальное заявление

Шоу-бизнес

Родные покойной российской певицы Юлии Началовой, в чьей смерти обвинили близкую подругу, крайне возмущены неправдивой информацией в СМИ. Сначала с опровержениями выступила пиар-менеджер артистки Анны Исаева, которую она называла «сестричкой» и доверяли свои тайны. Именно в ее адрес прозвучали обвинения. Также ее возмутила перекрученная информация о том, якобы от нее исходила инициатива присвоить Началовой звание Героя России.

Анна решила поставить точку и сделала официальное заявление. Идти в суд она пока не намерена.

«Всех не засудишь. Если люди имеют мораль подобную свинье, и, хрюкая выбирают только те желуди, которые пожирней, чтобы, полностью меняя смысл первоисточника, вырвать из контекста только нужные им слова, приклеить туда вашу фамилию и откровенно смонтировать нужный им хайп в виде новости. Эти писаки еще не раз обратятся ко мне за желудями. Вот тут-то я и приму решение», — напомнила она басню Крылова.

Особенно переживают по поводу манипуляций родители Началовой. Мать артистки Таисия Николаевна впервые нарушила молчание.

«Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится писать обращение к российской прессе. Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду. До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем — Анной Исаевой. Именно Аню дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Журналисты, вы же люди, а не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию», — возмутилась Таисия Началова.

Напомним, после смерти Юлии Началовой в прессе стали появляться самые невероятные версии ее трагического ухода, мистические знаки и слухи. Каждый шаг семьи певицы под пристальным вниманием СМИ.

Сейчас снимается художественный биографический фильм о Юлии Началовой. В сеть попали первые кадры со съемочной площадки.

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