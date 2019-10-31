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Болезнь Заворотнюк: у «прекрасной няни» обнаружили шанс на исцеление

6:15 31 октября 2019 521
Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

В России некоторые СМИ сообщили о том, что тяжелобольная актриса и звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк имеет шанс на то, чтобы справиться с недугом.

В частности, об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванных знакомых семьи артистки.

По их словам, специалисты провели генетическое исследование и литос-тест, разработанный учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

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Проведенный тест ДНК показал наличие у Заворотнюк гена долголетия, который может сыграть позитивную роль в борьбе за здоровье Анастасии.

Как объясняют ученые, этот ген определяет продолжительность жизнь на 25%, тогда как в остальном количество прожитых лет определяется внешней средой.

Однако такое обследование не позволяет понять, сможет ли человек выздороветь и сколько он после этого будет жить.

По словам автора методики литос-теста Владимира Шабалина, благодаря ему можно определить фазу течения онкологического заболевания. Он отметил, что такая болезнь развивается волнообразно, сначала быстро распространяясь, а затем уменьшаясь. От того, в какой фазе находится процесс, зависит лечение пациента.

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«Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли», — сказал ученый.

Однако курс химиотерапии во время активной фазы будет более эффективным, и такой метод может применяться при лечении артистки.

Согласно неофициальным сведениям, у нее диагностировали глиобластому, и с таким диагнозом не представляется возможным рассчитывать на полное выздоровление. Однако Шабалин отметил, что под его наблюдением находились десятки пациентов с таким диагнозом, которых можно вылечить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в семье актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые проблемы. Стало известно о болезни ее матери Валентины Борисовны. У женщины серьезные проблемы со слухом.

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