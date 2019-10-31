Богдан рассказал об угрозах для «Слуги народа»

Украина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, ранее заявивший, что действия власти по Донбассу рассчитаны не только на международное сообщество и украинцев, но и на Россию, видит угрозу «во многих людях», которые пришли в парламент под брендом «Слуги народа»

В интервью «Украинской правде» Андрей Богдан, отвечая на вопрос о пришедшем в парламент журналисте Александре Дубинском, которого называют «близким» к олигарху Игорю Коломойскому и который «критикует руководство партии», отметил: «Он, как и любой журналист, хочет получить свою частичку сведения, публичности, славы. Я не думаю, что им руководят желания негативные по отношению к государству или к нашей фракции, или к нашей партии. Скорее, это — его взгляд на вещи и его желание публиковать эти взгляды, делать их известными».

Богдан не исключил, что таким образом нардеп в качестве политика хочет «испить эту чашу до дна, стать известным лидером». «У нас много людей, у них разные взгляды. Их лучше не останавливать и не стараться модерировать, они со временем найдут себя и свое место в политикуме», — добавил он.



«Вы не видите угрозы в людях, которые могут каким-то образом подогревать ситуацию в „Слуге народа“?» — спросили у руководителя ОП. «Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что мы можем … пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений об исключении кого-то из фракции», — ответил Богдан и добавил, что среди «слуг народа» есть люди, которые «принципиально с чем-то не согласны».

Он также заявил, что у фракции нет проблем: «Она эффективная и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты… Нет никаких проблем, не надо придумывать. Просто любая среда не является идеальной. У кого есть принципы, которые он не может переступить и за это голосовать не будет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Богдан подтвердил, что является адвокатом Коломойского, и заявил, что любит вечеринки и не будет отказываться от такого образа жизни — «эта часть не противоречит ни законам, ни какой-то публичной этике».

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