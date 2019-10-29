Политика

Мы хотим и идем навстречу: Богдан высказался об отношениях с Россией

Согласованием «формулы Штайнмайера» Украина публично демонстрирует свое движение к миру. Активные действия, которые предпринимает команда президента Зеленского на Донбассе, рассчитаны не только на международную среду, на украинское общество, но и на граждан России. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Глава ОП напомнил, что россияне через свои средства массовой информации настроены очень враждебно к Украине, считая украинцев нацией националистов. Чтобы мнение изменилось, надо переключаться на ментальность россиян.

«В позиции, когда мы открыты, мы хотим и идем навстречу, а Россия, руководство России упирается, и аргументации, почему это происходит, нет — с той стороны уже начнутся вопросы: а почему мы ведем себя неадекватно?», — утверждает чиновник.

Богдан отмечает, что на шаги Киева, направленные на окончание войны на Донбассе, Москва должна отвечать своими действиями.

По его мнению, позиция «я ничего не слышу, я ничего не вижу» не воспринимается средой даже внутри России.

В качестве позитивного момента Богдан приводит обмен, который состоялся между Украиной и Россией, когда на родину вернулись 35 украинцев, в том числе военнопленные моряки, захваченные россиянами в районе Керченского пролива.

«Это был взаимный шаг друг другу навстречу. Будет ли второй шаг, я не знаю. Мы надеемся. Мы абсолютно ничего не потеряли, проведя обмен пленными, только показали адекватность руководства. Мы объединили Украину вокруг этой идеи и все-таки освободили наших граждан. И это очень важно, чтобы наши воины видели, что их там не бросают в плену, если что-то случается, а государство будет до последнего сражаться, чтобы их освободить. Это сильный месседж», -отмечает чиновник.

Он также уверен в том, что Россия могла и не выполнить решение Морского трибунала, если бы Украина не демонстрировала свою готовность идти навстречу.

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению второго президента Украины Леонида Кучмы, так называемая «формула Штайнмайера» не является формулой мира. Кучма подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления контроля украинской границы — это полный абсурд. Украинские патриоты неоднократно устраивали акции протеста против пресловутой «формулы» и разведения войск на Донбассе.

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