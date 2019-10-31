58 голов в 28 матчах: сын Криштиану Роналду блистает в футболке «Ювентуса» (фото, видео)

Спорт

Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, 9-летний Криштиану Роналду-младший, восхищает своей игрой за детскую команду «Ювентуса».

Как известно, после перехода отца летом 2018-го в туринский клуб из «Реала» за 112 млн евро мальчуган начал заниматься в академии «Юве». По информации Twitter портала Football Talent Scout, отслеживающего лучших молодых игроков мира, Криштиану-младший меньше чем за полтора года забил в 28 матчах 58 (!) голов. Это еще что: 9-летний нападающий также 18 результативных передач партнерам по команде отдал.

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По иронии судьбы, сын знаменитого футболиста забил свой первый мяч за «Ювентус» даже раньше, чем его отец. Пока Криштиану Роналду только настраивал свой «прицел» (на данный момент в его активе 36 голов в 57 матчах во всех турнирах), в ту пору еще 8-летний бомбардир с номером «7» на футболке четырежды «расписался» в воротах соперника в дебютном поединке за детскую команду «Юве».

Криштиану Роналду со старшим сыном

Кроме того, юный бомбардир уже не раз демонстрировал шикарную технику владения мячом и голы-красавцы, которые его отец не постеснялся опубликовать в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду заплакал, впервые увидев совместные кадры с покойным отцом-алкоголиком.

Фото Instagram

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