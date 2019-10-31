Зеленский назвал дату разведения войск в Петровском

Украина

После начала развода войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные действия должны пройти и в районе Петровского, возможно, уже 4 ноября.

Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, с 4 ноября мы должны начать разведение», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео из населенного пункта Золотое-4, где улицы взяты под охрану сотрудниками полиции и бойцами Нацгвардии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter