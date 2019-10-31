- 12:54 ЮНЕСКО внесла Одессу в список творческих городов мира
- 12:48 С двумя пистолетами и отверткой: дом знаменитого футболиста ограбили вооруженные бандиты
- 12:45 Топ-100 самых богатых украинцев — в «золотой сотне» шесть миллиардеров
- 12:43 "Двери в НАТО остаются октрытыми": о чем говорил Столтенберг в Раде
- 12:34 Отопительный сезон в Украине: одна область до сих пор остается без тепла
- 12:28 В средние века, чтобы избавиться от нелюбимой жены, муж объявлял ее ведьмой, и женщину казнили
- 12:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом: что они обсуждали
- 12:14 Жизнь только начинается: Слава Каминская после развода покоряет Instagram горячими фото
- 12:04 Зеленский назвал дату разведения войск в Петровском
- 11:59 Предлагал 100 тысяч долларов следователю: скандально известный «лесник» попался на взятке
- 11:52 Арест Дубневича и выступление Столтенберга: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября
- 11:46 Бабуля развлекается: Алла Пугачева взбудоражила сеть очень близким селфи
Зеленский назвал дату разведения войск в Петровском
После начала развода войск в районе населенного пункта Золотое-4 (Луганская область), которое начали 29 октября, аналогичные действия должны пройти и в районе Петровского, возможно, уже 4 ноября.
Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, с 4 ноября мы должны начать разведение», — заявил Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео из населенного пункта Золотое-4, где улицы взяты под охрану сотрудниками полиции и бойцами Нацгвардии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.