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"Двери в НАТО остаются октрытыми": о чем говорил Столтенберг в Раде (видео)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ранее сообщивший о новой инициативе в рамках отношений Украины и Альянса, выступил в Верховной Раде.
Он, в частности, подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины и в очередной раз повторил, что дорога к членству в Альянсе нелегка — нужна приверженность идее евроатлантической интеграции и серьезные реформы. По его словам, эксперты Альянса продолжат оказывать помощь нашей стране.
Также Йенс Столтенберг, заявляя о непризнании аннексии Россией украинского Крыма, призвал РФ вернуть полуостров Украине, открыть доступ судам в порты Азовского моря и передать военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики: испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana». Корабли стран НАТО посетили Украину с дружественным визитом.
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