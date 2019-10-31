Украина

"Двери в НАТО остаются октрытыми": о чем говорил Столтенберг в Раде (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ранее сообщивший о новой инициативе в рамках отношений Украины и Альянса, выступил в Верховной Раде.

Он, в частности, подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины и в очередной раз повторил, что дорога к членству в Альянсе нелегка — нужна приверженность идее евроатлантической интеграции и серьезные реформы. По его словам, эксперты Альянса продолжат оказывать помощь нашей стране.

Также Йенс Столтенберг, заявляя о непризнании аннексии Россией украинского Крыма, призвал РФ вернуть полуостров Украине, открыть доступ судам в порты Азовского моря и передать военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики: испанский ESPS «Sella», румынский «Ros Lupu Dinescu», болгарский BGS «Shkval» и итальянский ITS «Numana». Корабли стран НАТО посетили Украину с дружественным визитом.

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