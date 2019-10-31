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Украина

Украина — НАТО: Венгрия неожиданно пошла на уступки

16:27 31 октября 2019 782
Столтенберг и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 31 октября, комиссия Украина — НАТО, которая заседала в Киеве, обнародовала совместное заявление. Перед этим Венгрия наложила на него вето, но в последний момент изменила свое решение. Об этом сообщает ТСН.ua.

В совместном заявлении Украина и Альянс требуют от России завершить войну на Донбассе, вернуть оккупированные территории, а также аннексированный Крым. Венгрия накладывала вето на документ, так как требовала внести в текст требования к Украине, касающиеся закона об образовании.

В результате заявление было дополнено призывом к Украине полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии и выражением готовности этот призыв выполнить. Также Украина обязалась уважать права меньшинств.

Ранее сообщались подробности разговора Зеленского со Столтенбергом.

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