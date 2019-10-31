- 19:53 "Исламское государство" признало гибель своего главаря и назвало имя его преемника
- 19:47 Зеленского заподозрили в секретном договорняке с Путиным: чем это грозит Украине
- 19:38 Рада пересмотрела госбюджет: финансирование шахтеров и силовиков увеличат
- 19:25 В Киеве временно не будет ходить скоростной трамвай: как изменится работа транспорта
- 19:13 Рада запустила разделение "Нафтогаза": детали закона
- 19:04 Не могу справиться с навалившимися после проекта проблемами: признания экс-участника «Зважених та щасливих»
- 19:02 Водительские права в Украине стали выдавать по-новому: что изменилось
- 18:42 Рада вернула в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении чиновников
- 18:32 Опытный украинский боксер проведет бой за два чемпионских титула
- 18:31 Зеленский спешит с разведением войск в Золотом из-за тайных обязательств перед Путиным — военный эксперт
- 18:23 Арахамия возглавит комиссию Рады по расследованию взрывов на арсеналах
- 18:13 Причастны к смерти пациентов: в Одессе врачи частной клиники попали под суд
В Литве наконец поймали бывшего украинского чиновника, подозреваемого в афере на 60 миллионов долларов
В столице Литвы Вильнюсе задержали бывшего председателя правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) Петра Вовчука. Причина — участие в коррупционной схеме. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
С марта 2017 НАБУ разыскивало руководителя в качестве подозреваемого в нанесении ущерба предприятию в размере более 60 млн долларов США.
По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ создали коррупционную схему. В результате зерно, которое принадлежит госкомпании, поставлялось в Саудовскую Аравию. Поставка производилась без предоплаты, и ГПЗКУ не получила средства, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.
Детективы НАБУ начали расследование этого дела в июле 2016 года.
Ранее сообщалось, что в получении крупной взятки подозревают председателя Черновицкого облсовета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!