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Украина

В Литве наконец поймали бывшего украинского чиновника, подозреваемого в афере на 60 миллионов долларов

18:09 31 октября 2019 223
НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

В столице Литвы Вильнюсе задержали бывшего председателя правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) Петра Вовчука. Причина — участие в коррупционной схеме. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

С марта 2017 НАБУ разыскивало руководителя в качестве подозреваемого в нанесении ущерба предприятию в размере более 60 млн долларов США.
По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ создали коррупционную схему. В результате зерно, которое принадлежит госкомпании, поставлялось в Саудовскую Аравию. Поставка производилась без предоплаты, и ГПЗКУ не получила средства, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.
Детективы НАБУ начали расследование этого дела в июле 2016 года.

Ранее сообщалось, что в получении крупной взятки подозревают председателя Черновицкого облсовета.

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