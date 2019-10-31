Украина

Арахамия возглавит комиссию Рады по расследованию взрывов на арсеналах

Верховная Рада одобрила создание временной следственной комиссии для установления причин пожаров и взрывов на складах боеприпасов. Решение поддержали 339 депутатов. Напомним, в результате пожаров на артскладах за последние 2 года были уничтожены боеприпасы на 2 миллиарда долларов.

Главой комиссии избрали руководителя фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его заместителем — глава фракции «Голос» Сергей Рахманин.

С момента начала военных действий на Донбассе в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах — в Сватово в Луганской области, в Балаклее Харьковской области, в Ичне Черниговской области и Калиновке Винницкой области.

В сентябре 2019 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко констатировал отсутствие существенных результатов расследования ЧП на военных складах.

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