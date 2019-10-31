Рада пересмотрела госбюджет: финансирование шахтеров и силовиков увеличат

Украина

Рада приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2019». Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ предусматривает дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт». На нее будет выделен 1 млрд грн — это обеспечит своевременную выплату зарплаты шахтерам и предотвратит отключения шахт от электроснабжения.

Также повышаются расходы на национальную безопасность и оборону — финансирование увеличится на 1,4 млрд грн. Денежное обеспечение военнослужащих Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Управления государственной охраны, Главного управления разведки Минобороны возрастет до уровня выплат в Вооруженных силах.

Финансирование резервного фонда, который создан для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, увеличено на 500 млн грн.

«Обозреватель» сообщает, что финансирование авиационной системы безопасности будет повышено на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов на закупку вертолетов во Франции. Также за счет госбюджета будет финансироваться строительство ветки метро к столичному жилмассиву «Виноградарь».

За законопроект проголосовал 291 народный депутат.

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