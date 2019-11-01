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- 07:07 В России пропала известная певица и ее команда: что произошло
В России пропала известная певица и ее команда: что произошло
В Москве при странных обстоятельствах пропала румынская певица INNA. Ранее один из российских фриков Гоген Солнцев заявил, что Аллы Пугачевой больше нет.
Как пишет российская пресса, вместе с певицей (настоящее имя Елена Апостоляну) не выходят на связь еще три человека — охранник-водитель, личный психолог-косметолог и один из музыкантов.
Сообщается, что певица прилетела в Россию еще неделю назад, после чего исчезла. В правоохранительные органы обратился один из ее знакомых, обеспокоенный ситуацией. Он предположил, что ее могли опоить и обокрасть в каком-то из увеселительных заведений.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России после скандала актриса Наталья Бочкарева исчезла вместе с детьми. Ранее в сети появилась информация о том, что ее ночью задержали с наркотиками, однако Бочкарева все отрицала и утверждала, что была дома с детьми.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?