Мир

В России пропала известная певица и ее команда: что произошло

В Москве при странных обстоятельствах пропала румынская певица INNA. Ранее один из российских фриков Гоген Солнцев заявил, что Аллы Пугачевой больше нет.

Как пишет российская пресса, вместе с певицей (настоящее имя Елена Апостоляну) не выходят на связь еще три человека — охранник-водитель, личный психолог-косметолог и один из музыкантов.

Сообщается, что певица прилетела в Россию еще неделю назад, после чего исчезла. В правоохранительные органы обратился один из ее знакомых, обеспокоенный ситуацией. Он предположил, что ее могли опоить и обокрасть в каком-то из увеселительных заведений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России после скандала актриса Наталья Бочкарева исчезла вместе с детьми. Ранее в сети появилась информация о том, что ее ночью задержали с наркотиками, однако Бочкарева все отрицала и утверждала, что была дома с детьми.

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