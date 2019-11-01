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Свитолина — Кенин: онлайн-видеотрансляция матча итогового турнюра
В пятницу, 1 ноября, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, проведет заключительный матч группового этапа итогового турнира, проходящего в китайском Шэньчжене, с призовым фондом 14 миллионов долларов. Соперницей нашей соотечественницы станет американка София Кенин (12-я).
Свитолина успешно выступает на соревнованиях, защищая свой чемпионский титул, выигранный год назад в Сингапуре. Наша соотечественница последовательно обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (7:6 (12), 6:4) и свою обидчицу на Уимблдоне румынку Симону Халеп (7:5, 6:3), благодаря чему досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.
А вот для Кенин предстоящий поединок станет первым на турнире. Дело в том, что канадка Бьянка Андрееску (4-я) не доиграла матч с Плишковой из-за травмы, после чего и вовсе снялась с турнира, в результате чего ее заменила София, являвшаяся запасной.
Ранее Свитолина и Кенин встречались между собой четыре раза (все — в 2019 году), и в противостоянии пока равновесие — 2:2. Украинка была сильнее в Индиан-Уэллсе и Пекине, а американка — в Торонто и Цинциннати.
Матч Свитолина — Кенин начнется в 12:30 по киевскому времени. За видеотрансляцией поединка в режиме онлайн вы можете следить на сайте «ФАКТОВ». Плеер с видеотрансляцией появится ближе к началу матча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира из-за травмы.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?