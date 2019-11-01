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Украина

Продажа земли и вопросы к правительству: онлайн-трансляция заседания Рады 1 ноября

9:39 1 ноября 2019 36
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 ноября, Верховная Рада Украины начнет свою работу с часа вопросов правительству. Ранее парламент изменил госбюджет на 2019 год, увеличив финансирование шахтерам и расходы на нацбезопасность и оборону.

В повестку дня 1 ноября, в частности, включен проект постановления о проведении 4 декабря 2019 года парламентских слушаний «Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения». Также народным депутатам Украины предлагают принять решение о заслушивании в Раде отчета главы Антимонопольного комитета.

Также ожидается рассмотрение в первом чтении проекта закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и — во втором чтении — проекта закона о развитии и поддержке малого и среднего бизнеса.

Трансляция начнется в 10:00

Материал о важных документах, которые утвердила Рада накануне «Арест Дубневича и выступление Столтенберга: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября» читайте на сайте «ФАКТОВ»,


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