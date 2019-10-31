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Арест Дубневича и взрывы на артскладах: онлайн-трансляция заседания Рады 31 октября
Не исключено, что в четверг, 31 октября, Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича — накануне регламентный комитет рекомендовал парламенту вынести это на обсуждение. Правда, в сегодняшней повестке дня этот вопрос не значится.
Напомним, что нардепа заподозрили присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По версией следствия, эти деяния причинили ущерб в размере 93,277 млн гривен.
В повестку дня пленарного заседания внесен проект постановления об увольнении членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).
А министр финансов Оксана Маркарова представит проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
Также в повестке дня — проект постановления «слуги народа» Давида Арахамии о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.
Во втором чтении народные депутаты Украины должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.
Трансляция начнется в 10:00.
Материал о событиях, произошедших в Раде 30 октября «Переименование Переяслава-Хмельницкого и первая драка: чем занимались депутаты в Раде 30 октября (полное видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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