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В Киеве закрыли на вход станцию "Арсенальная": названа причина
После того, как в Киеве закрыли две центральные станции метро — «Крещатик» и «Театральную» — из-за анонимного звонка о минировании, в метрополитене сообщили о закрытии на вход станцию «Арсенальная».
«Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применили из соображений безопасности для предотвращения тесноты и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме», — сообщили в столичном метро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице минировали Хозяйственный суд, где планировалось заседание по иску олигарха Игоря Коломойского, оспаривающего передачу в государственную собственность «ПриватБанка».
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