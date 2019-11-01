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Украина

В Киеве закрыли на вход станцию "Арсенальная": названа причина

11:06 1 ноября 2019 356
Метро «Арсенальная» в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в Киеве закрыли две центральные станции метро — «Крещатик» и «Театральную» — из-за анонимного звонка о минировании, в метрополитене сообщили о закрытии на вход станцию «Арсенальная».

«Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применили из соображений безопасности для предотвращения тесноты и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме», — сообщили в столичном метро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице минировали Хозяйственный суд, где планировалось заседание по иску олигарха Игоря Коломойского, оспаривающего передачу в государственную собственность «ПриватБанка».

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