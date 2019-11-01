Украина

Это разве скандал? Пристайко интересно оценил последствия разговора Зеленского с Трампом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал, как «Украинагейт» сказался на отношениях c CША. Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам главы МИД, он не чувствует, что Украина становится токсичной.

« Работа идет так, как она шла. Давайте не забывать, что обычный дипломатический канал общения — Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Украины. Этот канал открыт и продолжает работать. Он вообще не был привлечен ко всему этому событию, — сказал Вадим Пристайко. — Я в принципе считаю, что это не стало скандалом», — добавил он.

Дипломат сообщил, что Украине, по его мнению, удается стоять в стороне от тех проблем, которые возникли в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в США стартовал импичмент Трампа.

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