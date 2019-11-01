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Уже нужно готовиться: украинцев предупредили о возможности сильного землетрясения
В Институте геофизики Национальной академии наук Украины (НАНУ) предупредили о вероятности сильного землетрясения в Закарпатской области, которое может произойти в самое ближайшее время. Напомним, 28 сентября незначительное землетрясение было зарегистрировано на территории Закарпатья.
Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера предсказать это событие практически невозможно.
«Толчки могут начаться в любой момент», — сказал ученый в комментарии газете «Сегодня».
Он рекомендует жителям региона при первых же толчках укрыться в деревянных зданиях, поскольку в сейсмическом смысле они гораздо крепче кирпичных. Жителям многоэтажных домов спускаться вниз не рекомендуют — лифты работать не будут, а лестницы в любой момент могут обрушиться.
В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками стекла. Также нужно избегать не закрепленной крупной техники.
Самым сейсмоопасным в Украине считается район Зоны Вранча — Карпаты и запад Одесской области. Мощность толчков там достигала 6−7 баллов по 12-балльной шкале.
В то же время в последнее время подземные толчки начали ощущать и жители подконтрольной боевикам «ДНР» Макеевки.
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