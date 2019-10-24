В Макеевке переполох из-за странных подземных толчков

Украина

Жители поселка Объединенный Советского района оккупированной Макеевки жалуются на подземные толчки, похожие на землетрясение. Люди пишут в местных пабликах, что из-за сейсмической активности даже пострадали некоторые дома поселка. Хотя у них есть предположения, что под землей ведутся буровые или взрывные работы.

Подземные толчки в Макеевке не связаны с природными колебаниями земной поверхности, заявил сепаратистским СМИ так называемой «ДНР» доктор технических наук Николай Лобков. «По словам людей, они слышат подземные толчки, а некоторые даже звуки бурового инструмента. Но буровой инструмент не будет слышно при глубине работ в 300 метров, даже и в 100. Буровзрывные работы на шахте, которые проводятся на глубине 600 метров, также слышны не будут», — отметил он.

Читайте также: Главари «ДНР» признали спирт «стратегически важным продуктом»

Лобков также исключил версию природных колебаний земной поверхности, поскольку жители соседнего Донецка ничего не ощущают и это явление носят локальный характер. В настоящее время представители МЧС проводят обследование района. Настоящую причину пока выяснить не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ОРДО отменили шесть пригородных поездов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter