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Украина предложила новый формат сотрудничества с НАТО
В ходе визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Украина попросила Альянс предоставить статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом на брифинге в Киеве заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
«Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей», — утверждает Кулеба.
По его словам, в рамках такого партнерства можно будет получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые проводятся по линии НАТО-Украина. Будет обеспечено и расширенное сотрудничество в сфере разведки. Представители страны-партнера получат также возможность получать должности в штаб-квартире и в различных структурах НАТО.
При этом вице-премьер отметил, что программа расширенных возможностей — это не замена плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
Ранее сообщалось, что Венгрия неожиданно пошла на уступки в вопросе отношений Украины и НАТО.
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