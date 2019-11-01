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Украина

Секс-скандал в Раде: от Яременко требуют покинуть пост главы комитета Рады

15:16 1 ноября 2019 142
Богдан Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Три фракции парламента потребовали отставки нардепа Богдана Яременко с должности председателя комитета по внешним связям. Причиной стал секс-скандал, который бурно обсуждается уже несколько дней. Об этом сообщает УНН.

К единому мнению пришли фракции «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

«Общая позиция трех фракций — поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Богдана в должности председателя такого важного комитета, как комитет по внешним связям», — сказал при выступлении в Раде председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин.

По его словам, Яременко вчера во время своего выступления недопустимо высказывался в адрес депутатского корпуса и журналистов.

Рахманин выразил надежду, что сам Яременко уйдет с должности, так как это «единственно возможный шаг».

Ранее сообщалось, что Яременко разоткровенничался с пранкером.

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