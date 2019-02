Ковалев эффектно победил Альвареса: видео боя

В воскресенье, 3 февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) на арене Ford Cente прошел бой между россиянином Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом из Колумбии.

Поединок-реванш закончился победой Ковалева. Таким образом россиянин вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Счет судейских записок — 120:108, 116:112, 116:112.

За бой российский боксер нанес 816 ударов, из которых 213 достигли цели. У Альвареса — 369 ударов и 111 попаданий.

