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Спорт

Ковалев эффектно победил Альвареса: видео боя

10:53 3 февраля 2019   7682
Ковалев Альварес
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 3 февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) на арене Ford Cente прошел бой между россиянином Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом из Колумбии.

Поединок-реванш закончился победой Ковалева. Таким образом россиянин вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Счет судейских записок — 120:108, 116:112, 116:112.

За бой российский боксер нанес 816 ударов, из которых 213 достигли цели. У Альвареса — 369 ударов и 111 попаданий.

 

 

Напомним, в августе 2018 года Альварес победил Ковалева. На протяжении шести раундов Ковалев контролировал ход боя, но в седьмом раунде допустил ошибку и этим воспользовался Альварес. После поражения россиянин даже говорил о том, что ему пора вешать перчатки на гвоздь.

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