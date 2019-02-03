- 19:10 Синоптик порадовала украинцев теплым прогнозом на начало новой недели
- 18:41 В Днепре женщина родила 14 ребенка
- 18:15 Масштабный пожар в Киеве сняли с высоты: в сети показали впечатляющее видео
- 18:00 Выборы президента: Порошенко подал документы в ЦИК
- 17:56 «Шахтер» в Турции проиграл сербскому «Партизану»: видео голов
- 17:38 Скандал с игорными заведениями в Одессе получил продолжение
- 17:08 Явочный ремонт: в Днепре горожане принялись сами засыпать ямы на мосту
- 16:57 Английский футболист едва не остался без лица после столкновения с соперником: шокирующие фото и видео
- 16:34 Боевики устроили циничную провокацию в Золотом-5: что произошло
- 16:07 Масштабный пожар в Киеве потушили спустя сутки (видео, фото)
Ковалев эффектно победил Альвареса: видео боя
В воскресенье, 3 февраля, в городе Фриско (штат Техас, США) на арене Ford Cente прошел бой между россиянином Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом из Колумбии.
Поединок-реванш закончился победой Ковалева. Таким образом россиянин вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Счет судейских записок — 120:108, 116:112, 116:112.
За бой российский боксер нанес 816 ударов, из которых 213 достигли цели. У Альвареса — 369 ударов и 111 попаданий.
Both guys landing punches through 7 #AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/vvwhHUWMRe— Top Rank Boxing (@trboxing) February 3, 2019
What do you have #AlvarezKovalev2 scored heading into the final round? pic.twitter.com/tG6wLEfP16— Top Rank Boxing (@trboxing) February 3, 2019
Напомним, в августе 2018 года Альварес победил Ковалева. На протяжении шести раундов Ковалев контролировал ход боя, но в седьмом раунде допустил ошибку и этим воспользовался Альварес. После поражения россиянин даже говорил о том, что ему пора вешать перчатки на гвоздь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 748 мм