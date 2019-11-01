Свитолина – Бенчич: онлайн-видеотрансляция полуфинала итогового турнира

Спорт

В субботу, 2 ноября, в китайском Шэньчжене пройдут полуфинальные матчи итогового турнира с призовым фондом 14 миллионов долларов. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге и защищающая свой прошлогодний чемпионский титул, встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (7-я).

На пути к полуфиналу Свитолина, как и год назад, выиграла все три матча на групповом этапе. Сначала наша соотечественница разобралась со второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой (7:6, 6:4), затем обыграла чемпионку Уимблдона-2019 румынку Симону Халеп (7:5, 6:3), а потом оказалась сильнее американки Софии Кенин (12-я), заменившей на итоговом турнире канадку Бьянку Андрееску (7:5, 7:6).

Что касается Бенчич, то швейцарка начала выступление на итоговом турнире с поражения от первой ракетки мира австралийки Эшли Барти (7:5, 1:6, 2:6), затем обыграла чешку Петру Квитову (6:3, 1:6, 6:4) и напоследок выиграла на отказе у голландки Кик Бертенс (7:5, 1:0).

Теннисистки встречались между собой трижды. Первый раз, в 2014-м, украинка проиграла сопернице в американском Чарльстоне (7:6, 4:6, 1:6), а в 2019-м теннисистки обменялись победами: в Дубае сильнее оказалась Бенчич (6:2, 3:6, 7:6), а в Торонто — Свитолина (6:2, 6:4).

Добавим, что в другом полуфинале сыграют между собой австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Матч Свитолина — Бенчич начнется не ранее 12:30 по киевскому времени. За видеотрансляцией поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ». Видеоплеер появится в этой новости ближе к началу матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с итогового турнира из-за травмы.

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