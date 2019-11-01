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Украина

Зеленского освистали в Тернополе: опубликовано видео не очень радостной встречи президента

17:42 1 ноября 2019 716
Зеленский в Тернополе
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 ноября, во время официального визита президента Владимира Зеленского в Тернополь, где он представлял нового губернатора, под местной облгосадминистрацией ему устроили недоброжелательный прием.

Возле Тернопольской ОГА президента встретила гневная толпа из 200 человек с криками «Ганьба!» и «Нет капитуляции».

Видео опубликовано в Facebook на странице «Файне місто Тернопіль».

На ролике видно, как Зеленский проходит через толпу в плотном кольце охранников. Глава государства при этом выглядит взволнованным и раздраженным. К Зеленскому прорывается женщина и дает ему какой-то документ.

Когда глава государства покидал здание, его обступили активисты, потребовали ответов на вопрос «Чей Крым и Донбасс?». Они также интересовались реакцией на действия народных депутатов из фракции «Слуга народа», которые освистали в парламенте добровольца АТО Яну Зинкевич.

Зеленский подтвердил, что Донбасс и Крым — часть Украины и пообещал разобраться со «слугами» по поводу Яны Зинкевич. Также отметил, что фигура президента не ниже фигуры нардепа, а ему сегодня тоже кричали «Ганьба».

Напомним, патриоты и ветераны войны на Донбассе неоднократно в Киеве и во многих городах Украины проводили акции «Нет капитуляции», на которых они требовали от главы государства отказаться от идеи разведения сил на Донбассе и искать другие пути мира, отличные от «формулы Штайнмайера».

Между тем, сегодня в Золотом на Луганщине ВСУ уже завершили первый этап отведения сил и средств.


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