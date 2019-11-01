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Стиль жизни

Стрельца ожидает прибавка к зарплате, а Тельца — творческое вдохновение: гороскоп на неделю

7:37 4 ноября 2019 375
гороскоп
Инф. «ФАКТОВ»

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Неплохо бы вам выбрать для себя главное направление и не сворачивать с пути. В этом случае успех будет гарантирован. Не стоит переступать через себя в угоду чьим-то капризам. На личном фронте полностью доверьтесь интуиции.

ТЕЛЕЦ. Творческое вдохновение может посетить вас, так что на всякий случай будьте готовы к подобному повороту событий. Любые эксперименты обещают положительный результат, поэтому не стоит сдерживать себя ни в чем.

БЛИЗНЕЦЫ. Пускать на самотек что-либо нежелательно, так как это может обернуться досадным недоразумением и даже материальными потерями. Во всем ищите положительный момент и спокойнее реагируйте на происходящее.

РАК. Возможно, придется поставить точку в вопросе, который вам все еще кажется незавершенным. Не бойтесь порвать отношения с человеком, который уже подвел вас когда-то. Скорее всего, он поступит таким же образом и в будущем.

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ЛЕВ. Желательно снизить свой трудовой энтузиазм, который порой бьет через край. Объявите войну осенней депрессии, связанной с недостатком солнечного света. Неплохо бы посетить место более теплое и приятное для вас.

ДЕВА. Определитесь с тем, что придется делать в ближайший период и составьте подробный план действий. Не исключено, что появятся обстоятельства, из-за которых прежние цели утратят свою актуальность.

ВЕСЫ. Избегайте людей, которые производят на вас не самое лучшее впечатление. Главное для вас в настоящее время -- спокойствие и размеренный образ жизни. Больше интересуйтесь вопросами своих близких, старайтесь стать им помощником во всем.

СКОРПИОН. Кадровые перестановки могут коснуться вас самым непосредственным образом. Будьте готовы к тому, что придется защищать свои права достаточно активно. Не бойтесь выступить перед большой аудиторией.

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СТРЕЛЕЦ. Беспокойство за судьбу близких вам людей поможет понять им, что вы их действительно любите. Вполне можете рассчитывать на прибавку к заработной плате, устранению конфликтной ситуации на службе.

КОЗЕРОГ. Вероятно, придется кое-что менять в своих жизненных планах. Не стоит бояться перемен, есть надежда, что они окажутся положительными. Берегите содержимое своего кошелька, избегайте общения с малоприятными людьми.

ВОДОЛЕЙ. Нельзя исключить того, что вам придется доказывать свою правоту в достаточно напряженной обстановке. Успех будет зависеть от вашего умения красиво говорить, готовности в любой момент пойти на компромисс, терпения и такта.

РЫБЫ. Профессиональный успех ожидает тех представителей знака, которые не жалеют сил и времени для достижения задуманного. Не стесняйтесь спрашивать, если чего-то не знаете -- совет более опытных людей еще никому не помешал.

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