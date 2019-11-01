- 08:04 Украина вернет Крым и Донбасс, а Россию ждет развал, — Борис Бабин
- 08:01 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:00 Дети-супергерои захватили ПриватБанк
- 07:54 На росТВ признали оккупированный Донбасс частью Украины
- 07:50 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 07:42 Лекарства для снижения давления лучше принимать на ночь: ученые объяснили причину
- 07:37 Стрельца ожидает прибавка к зарплате, а Тельца — творческое вдохновение: гороскоп на неделю
- 07:31 Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима
- 07:23 Новая любовь Могилевской и слезы Шоптенко: самые яркие моменты последнего эфира «Танців з зірками»
- 07:20 Богдан вызвал споры в сети своим фото с выбитыми зубами и синяками
- 05:28 Точный прогноз на первый день недели: гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака
- 02:40 Сделали наркоз на 16 неделе беременности: экс-«ВИА-Гра» раскрыла шокирующие детали операции по увеличению груди
Стрельца ожидает прибавка к зарплате, а Тельца — творческое вдохновение: гороскоп на неделю
ОВЕН. Неплохо бы вам выбрать для себя главное направление и не сворачивать с пути. В этом случае успех будет гарантирован. Не стоит переступать через себя в угоду чьим-то капризам. На личном фронте полностью доверьтесь интуиции.
ТЕЛЕЦ. Творческое вдохновение может посетить вас, так что на всякий случай будьте готовы к подобному повороту событий. Любые эксперименты обещают положительный результат, поэтому не стоит сдерживать себя ни в чем.
БЛИЗНЕЦЫ. Пускать на самотек что-либо нежелательно, так как это может обернуться досадным недоразумением и даже материальными потерями. Во всем ищите положительный момент и спокойнее реагируйте на происходящее.
РАК. Возможно, придется поставить точку в вопросе, который вам все еще кажется незавершенным. Не бойтесь порвать отношения с человеком, который уже подвел вас когда-то. Скорее всего, он поступит таким же образом и в будущем.
Читайте также: Финансовая удача и депрессия: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака
ЛЕВ. Желательно снизить свой трудовой энтузиазм, который порой бьет через край. Объявите войну осенней депрессии, связанной с недостатком солнечного света. Неплохо бы посетить место более теплое и приятное для вас.
ДЕВА. Определитесь с тем, что придется делать в ближайший период и составьте подробный план действий. Не исключено, что появятся обстоятельства, из-за которых прежние цели утратят свою актуальность.
ВЕСЫ. Избегайте людей, которые производят на вас не самое лучшее впечатление. Главное для вас в настоящее время -- спокойствие и размеренный образ жизни. Больше интересуйтесь вопросами своих близких, старайтесь стать им помощником во всем.
СКОРПИОН. Кадровые перестановки могут коснуться вас самым непосредственным образом. Будьте готовы к тому, что придется защищать свои права достаточно активно. Не бойтесь выступить перед большой аудиторией.
Читайте также: Ноябрь-2019: названы благоприятные и опасные дни
СТРЕЛЕЦ. Беспокойство за судьбу близких вам людей поможет понять им, что вы их действительно любите. Вполне можете рассчитывать на прибавку к заработной плате, устранению конфликтной ситуации на службе.
КОЗЕРОГ. Вероятно, придется кое-что менять в своих жизненных планах. Не стоит бояться перемен, есть надежда, что они окажутся положительными. Берегите содержимое своего кошелька, избегайте общения с малоприятными людьми.
ВОДОЛЕЙ. Нельзя исключить того, что вам придется доказывать свою правоту в достаточно напряженной обстановке. Успех будет зависеть от вашего умения красиво говорить, готовности в любой момент пойти на компромисс, терпения и такта.
РЫБЫ. Профессиональный успех ожидает тех представителей знака, которые не жалеют сил и времени для достижения задуманного. Не стесняйтесь спрашивать, если чего-то не знаете -- совет более опытных людей еще никому не помешал.
Читайте также: Новолуние в созвездии Скорпиона: как оно отразится на всех знаках зодиака
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.