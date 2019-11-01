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Украина

Дипломатический скандал от Макрона: посла Франции вызвали в МИД Украины

19:24 1 ноября 2019 264
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Между Украиной и Францией возникла напряженная ситуация из-за высказываний президента Эммануэля Макрона. В результате посла Франции вызвали в МИД Украины. Об этом сообщает УНН.

«Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи и Кот-д'Ивуара в сравнении с нелегальными украинскими и болгарскими бандами», — заявил президент Франции в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Это высказывание прокомментировал посол в Украине, который подчеркнул, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет.

«Следовательно, слова Э. Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Ранее сообщалось, что партия Макрона теряет популярность и уступила на выборах в Европарламент «Национальному фронту».

Фото: news.tut.by

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