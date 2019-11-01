Политика

"Заберите у него телефон": Яременко после скандала публично оскорбил журналистов

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, скандальная интимная переписка которого стала достоянием публики, оскорбил журналиста.

На реплику Олега Евко в соцсетях о том, что дипломаты старой школы, которым является Яременко, должны быть более осмотрительными, нардеп назвал представителей СМИ шалавами.

Напомним, ранее Яременко угрожал медиа прямо с трибуны Рады.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня стало известно, что Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета, а Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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