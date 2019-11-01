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Под Черниговом люди вышли на массовый протест из-за странной гибели подростка (видео)
В Прилуках Черниговской области под отделом полиции около двухсот человек провели акцию протеста с требованием справедливо расследовать гибель 14-летнего подростка, которого на днях нашли убитым на железнодорожном пути. Ранее из поезда таинственным образом исчез 11-летний мальчик, которого позже обнаружили убитым в Хмельницкой области.
На Черниговщине парня 29 октября якобы сбил дизель-поезд сообщением Нежин — Гребенка.
Однако в сюжете ТСН говорится, что и машинист поезда, и врач, который осматривал тело, заверили родителей, что ребенка убили, а потом только тело положили на рельсы.
Парня якобы убили гораздо раньше, а потом перенесли на рельсы. Подтверждением этому служат следы крови далеко от того места, где обнаружили тело. Родители ребенка утверждают, что насильно привели полицию к вероятному месту убийства школьника.
Помощник машиниста поезда по телефону корреспонденту сказал, что в полиции на него оказывали давление и предлагали озвучить версию, что мальчик попал под поезд.
Вместе с тем, на телефоны родителей стала поступать информация, что парень заступился за девочку. За это его сильно побили, а потом подрезали. Якобы к убийству причастны двое местных и двое жителей столицы, родители которых работают в судебной системе.
Как пишет UA. Чернигів, из толпы люди выкрикивали, что к убийству школьника могут быть причастны четверо 16-летних ребят. Якобы за неделю до гибели Дениса они присылали на его телефон СМС- сообщения с угрозами.
К людям вышел и.о. начальника Прилукского отдела полиции Александр Яцык. Как сказал он, с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция общалась. Когда тот сказал, что этого не делал, его отпустили.
Также Яцык пообещал расследовать это дело за неделю. Если результатов не будет — уйдет в отставку.
Как сообщили в областном главке полиции, следователи по факту убийства открыли уголовное производство, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.
Позже стало известно, что в пятницу, 1 ноября, в Прилуках начальник Черниговского областного главка полиции Эдуард Алехин встретился с общественностью, чтобы основательно рассказать о ходе расследования смерти Дениса Чаленко.
В полиции также пообещали регулярно встречаться с жителями Прилук и отчитываться о своей работе.
«На ближайшую встречу будут приглашены также судмедэксперты, ведь сегодня от общества прозвучало немало вопросов в рамках именно их профессиональной компетенции. Вместе с тем каждый раз будут приглашены представители местных и региональных средств массовой информации», — говорится в сообщении полиции.
В частности, в понедельник в такой встрече снова будет участвовать руководитель областного главка полиции Алехин, который заверил в том, что его ведомство заинтересовано в объективном и максимально публичном расследовании.
Ранее «ФАКТЫ» писали о несчастном случае в Одесской области, где школьник подстрелил своего друга. Подобное произошло в Днепропетровской области — там из ружья сторож подстрелил мальчика-школьника.
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