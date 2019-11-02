Место встречи изменить нельзя: заседание "оборонного" комитета Рады проведут в Золотом

Украина

В Золотом-4, где 1 ноября завершился первый этап разведения сил, пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. О том, что 5 ноября в Золотое отравятся народные депутаты, сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера» глава фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

«У нас во вторник, 5 ноября, заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороны», — сказал Арахамия.

Напомним, отвод сил и средств в Золотом начался 29 октября.

На четвертый день должен стартовать второй этап, предусматривающий демонтаж сооружений и разминирование. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней. Затем ОБСЕ проводит верификацию и делает официальное заявление о завершении отвода сил и средств.

После отвода сил серую зону будут контролировать подразделения полиции и Нацгвардии, которым значительно расширили полномочия.

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