- 13:16 Под Одессой убили 14-летнюю девочку: первые детали трагедии
- 12:57 «Стыдно за вас»: Вера Брежнева в латексе разозлила поклонников
- 12:55 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:34 Погода порадует весенним теплом: синоптик дала прогноз на начало новой недели
- 12:03 Свитолина – Барти: онлайн-видеотрансляция финала итогового турнира
- 12:02 Угрожал отрезать голову: сеть взбудоражило скандальное видео с нардепом Кивой
- 11:26 Тела водителя и пассажира пришлось вырезать из авто: под Черкассами произошло смертельное ДТП
- 11:20 "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома"
- 10:44 Отвоюет позиции: появился прогноз курса доллара на предстоящую неделю
- 10:30 Украинка, потерявшая ногу в Авдеевке, пробежала марафон морских пехотинцев в США
- 10:24 День ракетных войск и артиллерии Украины: красивые открытки и поздравления
- 10:24 «Просто ненавидел»: в США рассказали об отношении Трампа к Украине
«Стыдно за вас»: Вера Брежнева в латексе разозлила поклонников (видео)
Известная певица Вера Брежнева опубликовала очередное видео для своих поклонников в соцсети Instagram.
«Оторвалась вчера кошечка на gbarmskparty», — написала она.
Видео пришлось по душе не всем пользователям.
«Стыдно за вас!» — написала одна из пользователей.
«Слишком много самолюбования. Если красиво, то заметят, не надо так акцентировать. Становится приторно», — добавил еще один.
«Хватит собой любоваться, ну всё уже прошло твоё время. И с этим ничего не поделаешь», — написал третий.
«Я бы повесилась, если бы моя мама так себя вела», — сообщила в комментариях одна из поклонниц певицы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман порадовала поклонников пляжным фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бомбануло: Гарик Харламов взорвался гневным постом из-за сцены секса с его женой Кристиной Асмус в фильме "Текст" (видео)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...