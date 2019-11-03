Шоу-бизнес

«Стыдно за вас»: Вера Брежнева в латексе разозлила поклонников (видео)

Известная певица Вера Брежнева опубликовала очередное видео для своих поклонников в соцсети Instagram.

«Оторвалась вчера кошечка на gbarmskparty», — написала она.

Видео пришлось по душе не всем пользователям.

«Стыдно за вас!» — написала одна из пользователей.

«Слишком много самолюбования. Если красиво, то заметят, не надо так акцентировать. Становится приторно», — добавил еще один.

«Хватит собой любоваться, ну всё уже прошло твоё время. И с этим ничего не поделаешь», — написал третий.

«Я бы повесилась, если бы моя мама так себя вела», — сообщила в комментариях одна из поклонниц певицы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман порадовала поклонников пляжным фото.

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