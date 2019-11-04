Деньги

Сколько стоит доллар в банках и на черном рынке после выходных: курс валют 4 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года установил официальный курс доллара ниже на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов. Евро — 2755,5819 гривен за 100 евро.

При этом курс доллара на 1 ноября составлял 2481,9089 гривен за 100 долларов.

В то же время на наличном рынке средний курс покупки доллара 1 ноября составлял 24,65 (24,72 — 31 октября), продажи — 24,88 (24,94 — 31 октября) грн за доллар.

Средний курс покупки евро составлял 27,36 (27,43 — 31 октября), продажи — 27,77 (27,85 — 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,53 (3,54 — 31 октября), продажи 3,91 (3,92 — 31 октября) грн за 10 рублей.

Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.

По прогнозу аналитика «Альпари» Максима Пархоменко, на этой неделе курс доллара, при самом оптимистическом сценарии, закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.

Напомним, с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.

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