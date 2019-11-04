24.65 / 24.93 27.36 / 27.83
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Сколько стоит доллар в банках и на черном рынке после выходных: курс валют 4 ноября

9:15 4 ноября 2019 100
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2019 года установил официальный курс доллара ниже на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 2473,8144 гривен за 100 долларов. Евро — 2755,5819 гривен за 100 евро.

При этом курс доллара на 1 ноября составлял 2481,9089 гривен за 100 долларов.

В то же время на наличном рынке средний курс покупки доллара 1 ноября составлял 24,65 (24,72 — 31 октября), продажи — 24,88 (24,94 — 31 октября) грн за доллар.
Средний курс покупки евро составлял 27,36 (27,43 — 31 октября), продажи — 27,77 (27,85 — 31 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,53 (3,54 — 31 октября), продажи 3,91 (3,92 — 31 октября) грн за 10 рублей.

Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.

По прогнозу аналитика «Альпари» Максима Пархоменко, на этой неделе курс доллара, при самом оптимистическом сценарии, закрепится на отметке 24,60 грн/доллар.

Напомним, с 5 ноября Нацбанк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассы банков, а также в системе онлайн-банкинга.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Поезд

Туалет-будуар: сеть насмешило новшество в украинском поезде

эвелин польна

Дочь известной российской певицы попала в реанимацию без сознания

рябина

Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима

Вера Брежнева

«Стыдно за вас»: Вера Брежнева в латексе разозлила поклонников (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер