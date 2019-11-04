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Телеведущий Анатолий Анатолич осилил марафон в Нью-Йорке
Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич покорил марафон в Нью-Йорке. Он побил собственный рекорд, пробежав дистанцию 42.195 км за 04:26. Это на 10 минут быстрее, чем в 2017 году.
Ведущий «Ранку з Україною» прилетел в Нью-Йорк за неделю до старта. Впервые поддержать Анатолича приехали жена Юлия и дети: 6-летняя Лолита и 8-летняя Алиса. Они болели за папу, а также в его поддержку запустили в соцсетях хештег #RUNatolich.
Следить за ведущим можно было с помощью официального приложения в марафоне. В номер каждого участника был вшит чип, позволяющий отследить местоположение бегуна на маршруте.
Как признался Анатолич, этот марафон дался ему непросто. Несмотря на подготовку, впервые в жизни во время бега у него свело обе ноги. Минут двадцать ему пришлось потратить на восстановление, что существенно повлияло на результат.
«Я очень благодарен всем за поддержку! Это так трогательно: меня встречали на трассе жена и дети, наши друзья, большая делегация Ukrainian Running Club с украинскими флагами. Александр Андросов сделал мне сюрприз: он прислал плейлист, в котором между песнями были записаны мотивирующие слова наших общих друзей. Это было так приятно: бежишь, слушаешь музыку, а потом слышишь голос Антона Птушкина: «А сейчас факты о беге…». Еще я услышал Вику Батуи, Лену Кравец, Иру Пикалову, Вадима Переверзева, Сашу Педана.
Это был невероятно тяжелый марафон. Это даже не о беге, а о внутренней силе, поддержке, целях. Это личная моя победа, которая еще больше заставила поверить в собственные силы, в то, что все возможно, в силу духа и убедиться в том, насколько важна поддержка дорогих людей", — рассказал ведущий.
Напомним, Нью-Йоркский марафон проводится ежегодно с 1970 года в первое воскресенье ноября и входит в серию World Marathon Majors наряду с Бостонским и Чикагским марафонами. За время марафона бегуны пробегают 5 районов Нью-Йорка. В этом году на событие зарегистрировалось более 50 000 участников со всего мира.
Ранее Анатолий Анатолич рассказывал об инциденте с МАУ, телеведущего с билетом не пустили в самолет.
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