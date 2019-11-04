- 11:39 Хрустящие картофельные чипсы «Улыбка фортуны»: легкий рецепт
- 11:30 Убийство 14-летней девочки под Одессой: появились новые данные о подозреваемом
- 11:23 Если спать больше 9 часов в сутки, ухудшается память, повышается риск ожирения и диабета
- 11:22 Сладкая парочка: Настя Каменских умилила сеть фото с Потапом в бассейне
- 11:22 Под Киевом неадекватный россиянин сломал флагшток у памятника Героям Небесной Сотни
- 11:19 Покинувший Украину Бабченко рассказал, когда вернется обратно
- 11:08 Где смотреть онлайн «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:55 Экологическая катастрофа под Херсоном: в Днепре массово гибнет рыба
- 10:48 У экс-одноклубника Криштиану Роналду родился сын от суррогатной матери
- 10:46 Лежал без обуви и с SIM-картой на лице: в Киеве посреди улицы обнаружили труп мужчины
- 10:42 Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде
- 10:24 Командировочные в Украине будут выплачивать по-новому: что важно знать
Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день
В понедельник, 4 ноября, православные христиане празднует день Казанской иконы Божией Матери. Напомним, 2 ноября христиане восточного обряда отмечали Дмитриевскую поминальную субботу.
Икона почитается как чудотворная. Казанскую считают покровительницей женщин, семьи и детей, ею благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детей.
Также по народному календарю в этот день отмечается праздник Казанская осенняя.
В этот день запрещается ссориться с родными и близкими людьми. Нельзя, повышая голос, выяснять отношения и спорить. Строго запрещается сквернословить.
В праздник Казанской Богоматери нельзя заниматься уборкой и стиркой, наводить порядки. Тогда и этот день, и весь следующий год обещают быть удачными.
Девушкам 4 ноября крайне не рекомендовано ходить на кладбище.
В этот день не стоит горевать о прошлом и вспоминать тех, кто ушел в мир иной.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать в Дмитриевскую субботу и публиковали точный гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...