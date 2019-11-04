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Казанской иконы Божьей матери: чего нельзя делать в этот день

9:43 4 ноября 2019 5994
икона
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 4 ноября, православные христиане празднует день Казанской иконы Божией Матери. Напомним, 2 ноября христиане восточного обряда отмечали Дмитриевскую поминальную субботу.

Икона почитается как чудотворная. Казанскую считают покровительницей женщин, семьи и детей, ею благословляют молодоженов на благополучную семейную жизнь и дарят при венчании, крещении детей.

Также по народному календарю в этот день отмечается праздник Казанская осенняя.

В этот день запрещается ссориться с родными и близкими людьми. Нельзя, повышая голос, выяснять отношения и спорить. Строго запрещается сквернословить.

В праздник Казанской Богоматери нельзя заниматься уборкой и стиркой, наводить порядки. Тогда и этот день, и весь следующий год обещают быть удачными.

Девушкам 4 ноября крайне не рекомендовано ходить на кладбище.

В этот день не стоит горевать о прошлом и вспоминать тех, кто ушел в мир иной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чего нельзя делать в Дмитриевскую субботу и публиковали точный гороскоп на 4 ноября для всех знаков зодиака.

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