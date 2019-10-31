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Дмитриевская поминальная суббота: что обязательно нужно сделать в этот день

2 ноября у христиан восточного обряда Дмитриевская поминальная суббота. Дедова, или родительская суббота отмечается традиционно накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (который всегда приходится на 8 ноября). В Украине такие поминальные обряды проводятся семь раз в год. Поминают умерших панихидой-парастасом в храме и обедом дома.

Утром в субботу в церквах после литургии проводят особую поминальную службу, на которую люди приносят милостыню — продукты. Во время панихиды продукты находятся на столах в центре храма, а в конце службы — благословляются и окропляются святой водой. Перед панихидой верующие подают записки или книжечку с именами умерших родственников, чтобы за них помолились во время заупокойной.

Ну, а во второй половине дня семьи собираются дома за столом на особую поминальную трапезу. Вот как, по описаниям этнографов, такой обед проходил, к примеру, на Ровенщине: «Хозяйка готовит блюда, которые любили деды-прадеды. За стол садятся позже, чем обычно, ближе к вечеру. Во время трапезы по ложке каждого блюда откладывают в отдельную посуду, которую оставляют на столе, подоконнике или „на покутті“ до следующего дня. В миску обязательно кладут ложку, рядом ставят воду и вешают рушник или накрывают им еду». Люди верили, что души умерших в этот день придут в гости, умоются оставленной для них водой, вытрутся рушничком и пообедают.

Поминальный стол

Поскольку поминки — это своего рода милостыня для всех присутствующих, то поминальный стол обычно простой, на него не подают изысканных блюд. Такой обычай соответствует строгости моменту, ведь поминальная трапеза устраивается не для наслаждения и насыщения, а для духовного общения людей ради памяти о покойных.

Традиционно в Украине хозяйки готовили накануне Дмитриевской субботы коливо (кутью), варили борщ или капустняк, кашу, вареники с капустой или картошкой, жарили блинчики и рыбу, пекли хлеб и калачи, чтобы отнести в церковь.

На поминках не положено пить спиртное. Церковь всегда осуждала обычай употреблять алкоголь на такой трапезе. Ведь, как сказано в Писании, «вино веселит сердце человека». А поминки не повод для веселья. Поэтому из напитков подают узвар из фруктов и меда, кисель. Не стоит злоупотреблять и закусками, которые более уместны для застолья со спиртным.

Поминки принято начинать и заканчивать молитвами за упокой. Во время обеда можно зажечь лампады и свечи.

Еще один обычай: перед первым блюдом всем собравшимся за столом надо съесть по ложке колива (кутьи). Зерно, на основе которого готовят кутью, является символом воскресения, а мед и изюм символизируют райское наслаждение. Вообще, фрукты напоминают о плодах из райского сада, которыми Бог одарил человека.

Как приготовить коливо (кутью) Для приготовления потребуется 400 г пшеницы ½ ст. сахара 2 ст. ложки меда ½ ст. изюма Пшеницу перебрать, промыть, всыпать в кипяток и, как только снова закипит, откинуть в дуршлаг и облить холодной водой. Затем переложить пшеницу в кастрюлю, залить водой, вскипятить, накрыть крышкой и поставить в горячую духовку на маленький огонь на 2 часа. Когда пшеница станет мягкой, достать и оставить охлаждаться. Изюм промыть и облить кипятком. Когда пшеница станет холодной, добавить в нее изюм, сахар, мед и перемешать. Переложить коливо в салатницу, на тарелку или блюдо, разровнять и выложить сверху изюмом крест. Кстати, если нет времени возиться с варкой пшеницы, ее можно заменить рисом.

В Украине издревле считали, что поминальный обед в Дмитриевскую субботу должен начаться до заката, а завершиться поздно вечером, поскольку именно в это время, по поверью, в гости могут наведаться покойные родственники.

Еще одна легенда говорит о том, что, если прийти на кладбище в эту ночь, то можно увидеть, как тени усопших поднимаются из своих могил и расходятся в разные стороны, чтобы навестить родичей.

Что нужно сделать в этот день

Утром пойти в храм на поминальную службу, принести продукты и подать записку с именами умерших.

В старину женщины приносили в церковь, кроме других продуктов, калачи и три буханки хлеба. Первая предназначалась прародителям, родственникам, умершим давно, вторая — дедушкам, бабушкам, отцам, матерям и другим родным, перешедшим в мир иной недавно, а третья — тем, кто погиб на войне, в огне или в воде. Калачи после заупокойной службы женщины раздавали нуждающимся.

На обед полагается приглашать не только родных, но и соседей, людей, которым требуется помощь, и даже случайных прохожих.

Наши предки верили: если в это время к дому придет просить «старец», бедняк, это добрый знак. Считалось, что в их образе Бог посылает на землю покойных родственников, чтобы они посмотрели, как живут и что делают их предки. Поэтому таких людей обязательно приглашали к столу на обрядовую трапезу со словами: «Іди, діду, до обіду!» — или выносили им хлеб, калачи, вареники, сладости и щедро одаривали, чтобы обездоленный человек ни в коем случае не ушел со двора с пустой сумой. При этом просили помолиться за усопших родных.

Чего нельзя делать в поминальную субботу

Нельзя плохо говорить об умерших.

Не следует поминать родственников крепкими алкогольными напитками.

Не нужно подавать на поминальный стол изысканные блюда, деликатесы.

Во время поминального обеда нельзя петь, вести веселые разговоры и смеяться.

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