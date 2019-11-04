Решение уже принято: Столтенберг рассказал, станет ли Украина членом НАТО

Украина

Украина станет членом НАТО. Напомним, в начале этого года курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз был закреплен в Конституции страны.

Альянс поможет Киеву провести реформы, модернизировать общество, и, таким образом, вступить в НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью «ТСН.Тиждень» заявил Генеральный Секретарь организации Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, члены НАТО согласились с этим тезисом еще в 2008 году на Бухарестском саммите. Однако назвать точные сроки и сделать какой-то конкретный график невозможно.

Генсекретарь Альянса акцентировал внимание на том, что сейчас Украина должна сконцентрироваться на реформах — усилить оборону и структуры безопасности, модернизировать структуру управления государством и, самое главное, пытаться побороть коррупцию.

«Сделав это, вы уже сегодня улучшите жизнь рядовых украинцев. А, также, продвинетесь к членству в НАТО», — сказал генсек, отметив, что двери НАТО остаются открытыми.

Он привел примеры Черногории, которая присоединилась к НАТО лишь два года назад. А также Северной Македонии, которая станет членом НАТО через несколько месяцев.

Кроме того, Столтенберг вспомнил историю, когда после падения Берлинской Стены, и окончания Холодной войны, Польша и, страны Балтии стали полноправными членами Альянса.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время визита генерального секретаря НАТО в Украину, кроме вопроса разведения сил и средств на Донбассе, в переговорах между президентом Владимиром Зеленским и Йенсом Столтенбергом речь шла и о совместных учениях Украины и НАТО в Черном море.

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